Хелена Бонем Картер впервые рассказала подробности о разрыве с режиссером Тимом Бертоном

Долгих 13 лет Хелена Бонем Картер была в отношениях с режиссером Тимом Бертоном, от которого родила двоих детей. Звезды разошлись еще в 2014 году, но только сейчас актриса решилась прокомментировать эту ситуацию.

В интервью для издания Harper’s Bazaar 54-летняя знаменитость намекнула, что инициатором разрыва стал именно Бертон. Тогда она в буквальном смысле была разбита.

При этом Хелена отметила, что не может раскрыть причины расставания с режиссером, но ответила, что искренне не хотела этого.

Более того, когда-то актриса была уверена, что Тим хочет сделать ей предложение руки и сердца. Однако, этого не произошло.

Еще в 2008 году мой бывший попросил меня встретиться в его офисе. Это было необычно, так как в то время я жила в одном доме с ним. Сидя за своим столом, он объявил вполне формально: «У меня есть к тебе очень важный вопрос». В этот момент я подумала, что он попросит меня выйти за него замуж. Он продолжил: «Интересно, не могла бы ты сыграть Красную Королеву в моем фильме» Алиса в стране чудес?». Честно говоря, это было лучше, чем предложение руки и сердца. — сказала Хелена, признавшись, что с детства фанатеет от этой серии книг.