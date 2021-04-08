Хейли Бибер и Кендалл Дженнер застукали вместе

Вчера 24-летняя Хейли Бибер и ее 25-летняя подруга Кендалл Дженнер в очередной раз попали в объективы папарацци. Вместе девушки сходили на тренировку по пилатесу в Лос-Анджелесе. Несмотря на то что для посещения зала модели выбрали раннее утро, остаться незамеченными у них не вышло.









Хейли Бибер и Кендалл Дженнер

Фотографы уже поджидали Хейли и Кендалл после окончания занятий и проследили за ними вплоть до момента, пока они обе не сели в машины и не уехали по своим делам. Для занятий пилатесом Хейли Бибер выбрала черный комплект, состоящий из легинсов и короткого топа, а Кендалл посетила зал в похожем модном образе, только в шоколадном цвете.









Хейли Бибер









Кендалл Дженнер

У личных автомобилей Бибер и Дженнер поджидали сразу несколько фотографов, желающих снять их с самых разных ракурсов. Девушки, уже привыкшие к повышенному вниманию, старались не обращать внимания на репортеров, но явно были не сильно довольны этой встречей.

Кендалл Дженнер

Хейли Бибер

Кстати, в одном из своих недавних интервью жена Джастина Бибера призналась, что в первые месяцы после свадьбы очень уставала от постоянного присутствия в их жизни прессы. Немало дискомфорта Хейли доставляли и интернет-пользователи, которые не упускали возможности уязвить ее своими комментариями или просто потроллить. Чтобы сохранить свое психическое здоровье в норме, Хейли приняла решение ограничить свою активность в соцсетях.

У меня даже больше нет твиттера! Каждый раз, когда я туда заходила, понимала, что это токсичная среда. Мысль о том, чтобы даже открыть это приложение на телефоне, вызывает у меня чувство тошноты,

— рассказала Хейли.

Хейли Бибер

Кендалл Дженнер