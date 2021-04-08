Хайди Клум показала свой скромный завтрак

Хайди Клум опубликовала в Instagram Stories фотографию своего завтрака. Ест супермодель не очень много, на завтрак у нее несколько яиц, листья салата и помидоры.

Ранее в блоге манекенщица показывала, как выглядит ее фигура топлес. Хайди плавала в бассейне в обнаженном виде, прикрывая пышную грудь руками.

Впрочем, если вы думаете, что Хайди не позволяет себе калорийной еды, это совсем не так. Как-то звезда публиковала видео демонстрируя, как ест бургеры из Макдональдс. Правда это было давно, не факт, что с годами пищевые привычки Клум поменялись.