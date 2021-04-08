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Галь Гадот опять ждет ребенка

Галь Гадот показала себя в положении

35-летняя израильская актриса и модель Галь Гадот станет мамой в третий раз. Исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» поделилась новостью о беременности в начале марта. Теперь она показала фото с округлившимся животом, сообщает segodnya.ua.

В своем Instagram-профиле Галь Гадот опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном сдельном купальнике. Актриса положила руку на живот, как это обычно делают беременные.

«Работаю над двумя крупными проектами», – написала она в посте.

О третьей беременности Галь объявила в этом году после церемонии «Золотой глобус». Она поделилась в соцсети фотографией с мужем Яроном Версано и двумя дочками. Все трое обнимают живот звездной мамы.

8 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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