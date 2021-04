Известный рэпер выпустил защитную маску от коронавируса за 300 долларов Илон Маск назвал фильм, который его поразил » Эмма Стоун, Эмма Томпсон и другие в новом трейлере фильма «Круэлла» Сегодня в сети появился новый расширенный трейлер криминальной комедии «Круэлла» (Cruella), снятой австралийским кинорежиссером Крейгом Гиллеспи, — он известен зрителям по трагикомедии «Ларс и настоящая девушка» (Lars and the Real Girl). Главную роль в картине сыграла недавно родившая первенца Эмма Стоун, а основной партнершей актрисы по съемочной площадке стала ее тезка — оскароносная актриса Эмма Томпсон. Новый фильм Disney является приквелом фильма «101 далматинец» (One Hundred And One Dalmatians), вышедшего на экраны в 1996 году. Его сюжет крутится вокруг главной злодейки из картины Стивена Херека — модницы Круэллы, одержимой меховыми шубами, сшитыми из шкур далматинцев. Эмма Стоун играет Круэллу в самом начале ее пути: тогда она еще была начинающим модельером и мечтала о головокружительной карьере в фэшн-индустрии. Эмма Стоун в фильме «Круэлла» Эмма Томпсон в фильме «Круэлла» В фильме «Круэлла» зрителям расскажут, какие именно события закалили характер героини Стоун и превратили ее в кровожадную и безжалостную злодейку. Эмма Томпсон сыграла в новой картине влиятельную и высокомерную баронессу фон Хельман, встреча с которой когда-то и изменила жизнь Круэллы. Эмма Томпсон в фильме «Круэлла» Эмма Стоун в фильме «Круэлла» Эмма Стоун в фильме «Круэлла» Интересно, что съемки картины «Круэлла» были запланированы еще в 2011 году. Уже тогда к работе привлекли Гленн Клоуз, которая сыграла в Круэллу в картине 1996 года, — на сей раз Клоуз выступила исполнительным продюсером ленты. Эмму Стоун утвердили на роль еще в 2016 году, а через три года к актерскому составу присоединилась Эмма Томпсон. Изначально на роль баронессы фон Хельман пробовалось сразу несколько звезд Голливуда, в том числе Николь Кидман, Шарлиз Терон и Деми Мур. Мировая премьера «Круэллы» в кинотеатрах пройдет 26 мая