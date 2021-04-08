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Екатерина Кузнецова объявила о помолвке с бизнесменом

Екатерина Кузнецова объявила о помолвке с бизнесменом

Известная украинская актриса, звезда второй части «Скаженого весілля» и сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова поделилась с поклонниками радостной новостью.

33-летняя знаменитость во второй раз выходит замуж.

Екатерина обнародовала романтическое фото со своим возлюбленным, российским бизнесменом и серфингистом Максимом Аплиным, с которым в отношениях уже три года. На снимке Кузнецова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Судя по указанной геолокации к кадру, Аплин сделал предложение Кузнецовой во время их отдыха вместе с друзьями на Шри-Ланке.

8 апреля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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