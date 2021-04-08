В США мужчина застрелил пять человек, среди жертв — двое детей В дом Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии вызывали полицию девять раз за несколько месяцев » Екатерина Кузнецова объявила о помолвке с бизнесменом Известная украинская актриса, звезда второй части «Скаженого весілля» и сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова поделилась с поклонниками радостной новостью. 33-летняя знаменитость во второй раз выходит замуж. Екатерина обнародовала романтическое фото со своим возлюбленным, российским бизнесменом и серфингистом Максимом Аплиным, с которым в отношениях уже три года. На снимке Кузнецова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Судя по указанной геолокации к кадру, Аплин сделал предложение Кузнецовой во время их отдыха вместе с друзьями на Шри-Ланке.