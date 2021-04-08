Цены на нефть снижаются на фоне увеличения запасов бензина в США

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов проседают после того, как опубликованные вчера данные Минэнерго США показали значительное увеличение запасов бензина в стране.

По состоянию на 8:21 июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,32 до $62,84 за баррель, майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,39 до $59,38 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «по итогам дня нефть сорта Brent снизилась на 0,56% до $62,99 за баррель».

«Торги проходили относительно спокойно. Цена осталась в диапазоне $60,25-65,55 за баррель. Последние новости не могут вытолкнуть цену из 20-дневного диапазона. С одной стороны, нефтяной рынок поддерживается отличной американской экономической статистикой за март, а также ожиданиями восстановления спроса во втором квартале. С другой стороны, рост котировок сдерживают локдауны в ЕС и быстрое распространение коронавируса в Индии», — говорится в обзоре эксперта.

При этом, по его словам, «запасы нефти в США за минувшую неделю (на 2 апреля) сократились на 3,522 млн баррелей (прогноз был — минус 0,7 млн баррелей)». «Запасы бензина за неделю повысились на 4,044 млн баррелей (ожидалось повышение на 0,2 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,452 млн баррелей (ожидалось повышение на 0,5 млн баррелей). Добыча нефти уменьшилась на 200 тыс. баррелей в сутки до 11,9 млн баррелей в сутки», — констатирует Антонов.

Он указывает, что «сегодня доллар корректируется и торгуется в минусе к большинству валют, что благоприятно для покупателей нефти». «Повышение котировок сдерживается переговорами между США и Ираном по ядерной сделке. Повышение цены до $65 станет „бычьим“ сигналом и индикатором готовности рынка к восстановлению цены до $70 за баррель», — полагает аналитик.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

4-5 января 2021 года министры стран-участниц ОПЕК+ приняли компромиссное решение, согласно которому с февраля Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн баррелей в сутки, и еще несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте.

4 марта по итогам очередной встречи участники ОПЕК+ неожиданно приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут с апреля нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 400 тыс. баррелей в сутки.