Белый дом может назначить спецпредставителя по закрытию «Северного потока — 2»

«Еще не ясно, какими именно будут полномочия <…> спецпосланника, однако его роль, по крайней мере на начальном этапе, будет сосредоточена на ведении деликатных переговоров о том, как воспрепятствовать [завершению] строительства газопровода, не отталкивая при этом [от Вашингтона] ключевого союзника США в Берлине. Затем он может расширить [сферу своей ответственности] и заниматься более широким спектром международных вопросов в области энергетики», — поясняет Politico.
По мнению газеты, рассмотрение возможности назначения спецпосланника для переговоров по «Северному потоку — 2» «указывает на новую стратегическую направленность» вашингтонской администрации. «Чиновники заявили <…>, что существует консенсус относительно того, что непростая геополитика вокруг «Северного потока — 2» требует теперь более пристального внимания, особенно, когда строительство газопровода <…> приближается к завершению», — пишет издание.
Кроме того, на администрацию США в данном вопросе оказывает давление и мнение многих законодателей от обеих партий, призывающих исполнительную ветвь власти предотвратить завершение строительства газопровода, «пока не стало слишком поздно».
Угроза санкций
Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте в очередной раз предостерег участников проекта «Северный поток — 2» от продолжения работ по строительству газопровода. В заявлении шефа американской дипломатии тогда было указано, что «администрация [президента США Джо] Байдена намерена придерживаться» американского законодательства, предполагающего введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта.
При этом один из источников Politico заявил, что администрация в этом вопросе «медлит»: Минюст США в прошлом месяце дал положительное юридическое заключение на представленные ему в рамках межведомственного обсуждения по меньшей мере два пакета ограничительных мер, которые затрагивают компанию Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. «Однако пакеты пока не были приведены в исполнение», — поясняет Politico. Кроме того, неизвестно, включит ли администрация Nord Stream 2 AG и Варнига в список лиц, в отношении которых могут быть введены рестрикции. Согласно американскому законодательству, очередной такой список Госдеп должен предоставить Конгрессу США в мае.
Ряд чиновников также выразили Politico свои опасения относительно того, что в контексте санкций назначение спецпосланника может оказаться контрпродуктивным шагом, «который будет дальше задерживать [введение дополнительных] рестрикций» против «Северного потока — 2».
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.
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