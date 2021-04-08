Apple предложила оснащать смартфоны визуальными маркерами для AR-очков

Разработчики из Apple запатентовали метод, позволяющий AR-устройствам распознавать смартфоны и другие гаджеты в их поле зрения. Они предложили оснащать устройства визуальными маркерами, кодирующими данные о них и позволяющими точнее определять их положение в пространстве.

Еще несколько лет назад крупные IT-компании заинтересовались устройствами дополненной реальности, и некоторые из них, к примеру, Microsoft, Facebook и Google, даже выпускают серийные устройства с этими функциями. Тем не менее, до сих пор эта область находится в зачаточном состоянии, и среди разработчиков нет единого мнения о том, как строить взаимодействие пользователя с виртуальными и реальными объектами. Чаще всего они предлагают просто накладывать на поверхности реального мира виртуальные предметы, к примеру, персонажей в игре, но есть и примеры, когда в дополненной реальности создаются виртуальные устройства, замещающие или дополняющие настоящие. Например, Oculus создала для своего VR-шлема офисный режим, в котором пользователь видит перед собой виртуальные окна приложений и реальную клавиатуру с наложенным на нее виртуальным интерфейсом. Для того, чтобы реализовать подобную связь виртуальных интерфейсов и реальных устройств, AR- и VR-шлемы должны уметь распознавать устройства перед собой и точно следить за их местоположением, чтобы наложенное изображение не смещалось.

Разработчики из компании Apple предложили дополнять визуальное распознавание и отслеживание устройств с помощь камер визуальными маркерами на самих устройствах. В патенте, опубликованном на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), рассказывается о том, что устройства, такие как смартфон, носимые устройства и другие, могут быть оснащены видимыми или не видными невооруженным взглядом маркерами. Они должны представлять собой узоры, выполненные из отражающего или интерферирующего покрытия, в которых может кодироваться тип устройства, его размер и другие параметры.

Очки дополненной реальности смогут распознавать эти маркеры на кадрах с камер и использовать эти данные при отображении наложенных изображений. Они могут быть наложены как на само устройство, так и на окружающее пространство, к примеру, на боковую часть смартфона, дополняя его экран. Кроме того, авторы предполагают, что благодаря точному отслеживанию через маркеры AR-устройства смогут накладывать интерфейс даже на мелкие детали, к примеру, на клавиши.

Также в патенте отмечается, что маркеры могут быть реализованы не статично, а в виде анимированной подстветки, которая может менять форму, яркость и другие параметры.