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Администрация Байдена рассматривает возможность высылки из США российских дипломатов

Новые санкции будут введены в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки из США российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, в Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения с использованием разработанного американской компанией Solar Winds программного обеспечения.

По словам одного из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов власти, связанных с вмешательством в выборы.

Служба новостей «Голоса Америки»

8 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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