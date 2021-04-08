В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, — Генштаб ЗСУ Назван главный город миллиардеров » 14-летний китаец попал в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря огромному росту Жэнь Кэюй (Ren Keyu) выделяется на фоне одноклассников. И это не странно: в 14 лет его рост составляет 2,2 метра. Школьник из китайской провинции Сычуань выше своих ровесников на две головы. Парень недавно попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий подросток на планете.



Школьник из города Лэшань был официально признан самым высоким подростком в мире. Представители Книги рекордов Гиннесса приехали к парню в его день рождения и измерили рост, который составил 2,22 м.



Жэнь Кэюй подал заявку на регистрацию нового рекорда. Раньше титул самого высокого подростка на планете принадлежал американцу, рост которого в 16-летнем возрасте составлял 2,16 м.



Новый рекордсмен настолько большой, что для него приходится делать мебель на заказ, в том числе парту и стул в школе.



Кэюй говорит, что его всегда принимали за старшеклассника из-за высокого роста. Иногда рост доставляет ему неудобства, но парень рад, что попал в Книгу рекордов Гиннесса.



Рекорд зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса в присутствии журналистов. Китайца измерили и присвоили титул самого высокого подростка (возрастная категория 13 — 18 лет).



Сертификат отправили в Лондон на проверку в штаб-квартиру Гиннесса. Сразу после подтверждения Жэнь Кэюй станет новым мировым рекордсменом.