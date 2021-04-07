Звезда «Джентльменов» Генри Голдинг впервые стал отцом

У популярного англо-малазийского актёра Генри Голдинга и его супруги Лив Ло родился первенец. Это важное в их жизни событие произошло в последний день марта, однако сам звёздный папа поделился пополнением в семье лишь накануне, 5 апреля.

В первую очередь исполнитель главной роли в мелодраме «Безумно богатые азиаты» поблагодарил за наследника свою супругу. «Твоя сила принесла нам величайшую радость. Спасибо, я люблю тебя!» — подписал актёр опубликованное в Instagram фото, на котором они с возлюбленной смотрят на своего первого малыша.

К слову, новоиспечённая мама также поделилась в своём аккаунте в социальной сети снимками с новорождённым. Она заявила, что 31 марта навсегда изменило их жизнь.

О том, что Генри Голдинг и Лив Ло ждут ребёнка, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда актёр поделился снимком со своей супругой, на котором у Лив был заметен округлившийся живот. А в декабре счастливая пара отправилась на совместный отдых в Калифорнию, уже находясь в предвкушении появления на свет первенца.

Напомним, что актёр Генри Голдинг начал встречаться с телеведущей и инструктором по йоге Лив Ло в 2011 году. Спустя четыре года пара обручилась, а в августе 2016 года они поженились в Малайзии.