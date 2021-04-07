Zoom отказался обслуживать госкомпании РФ

Российские госорганы и государственные компании больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom.Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России с 31 марта, сообщает CNews со ссылкой на три источника на рынке.

По данным одного из реселлеров (партнеров низшего звена), отзыв своей авторизации Zoom Video Communications своим партнерам не объяснила. При этом по характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации.

По данным сайта Zoom ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская компания Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из подмосковной Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США и с офисами в Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, Индии, Литве и Австралии.

Zoom — не единственное ПО, на распространение которого в нашей стране накладываются ограничения. Первая волна подобных запретов прокатилась в 2014 году после того как Россия аннексировала Крым.

Всемирно известный разработчик Linux для корпоративного сектора Red Hat в мае 2014 года заблокировал учетную запись провайдера «Искрателеком», обслуживавшего клиентов на востоке Москвы, в Санкт-Петербурге, Щербинке, Одинцово и в Люберцах под брендом Seven Sky.

В августе 2014-го примеру Red Hat последовал Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования. Штаб-квартира компании разослала своим российским партнерам письмо, в котором запретила им поставлять и обслуживать свои продукты ряду отечественных компаний.

Не осталась тогда в стороне и Microsoft: два официальных дистрибьютора корпорации в России, компании Merlion и RRC, ужесточили условия продажи ПО Microsoft более чем 200 корпоративным клиентам из России.