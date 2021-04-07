Зеленский обсудил план по вступлению Украины в НАТО с британским и канадским премьерами

Телефонные переговоры провели премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский. Позднее в Twitter Трюдо написал слова благодарности и поддержки.

«Спасибо за звонок, Владимир — всегда приятно… работать над построением прочного партнерства между нашими странами», — написал Трюдо. Он добавил, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку Украины от Канады «в трудные времена» и пригласил на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Газета The Guardian пишет, что Зеленский обращался к Трюдо с просьбой относительно получения плана действий по вступлению в НАТО. С таким же призывом он выступил и к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. После телефонного разговора с последним Зеленский призвал Великобританию, а также ее союзников «усиливать свое военное присутствие» в Черноморском регионе. По мнению Зеленского «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе».