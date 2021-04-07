Завищувала вартість робіт та не сплачувала податки: компанію-учасницю “Великого будівництва” викрили у шахрайстві

Державна фіскальна служба у Києві викрила підприємство, яке не сплатило податків на 18,6 млн гривень, водночас, воно неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі “Велике будівництво”.

Про це повідомила пресслужба ДФС.

Зазначають, що компанія штучно завищувала вартість проведених робіт. Вона проводила безтоварні операції, а у документах зазначала придбання товарів та послуг в іншого товариства. Останнє працювало з “ризиковими суб’єктами господарювання”.

Таким чином зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на загальну суму у понад 18,6 млн гривень.

У офісах та помешканнях фігурантів справи співробітники податкової міліції провели обшуки. Там виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, які свідчать про факти розкрадання держбюджету. Також знайшли чорнові записи та готівки на понад 6 млн грн.

Ці речові докази долучили до матеріалів справи, триває досудове розслідування.