ВОЗ сообщила о росте смертности в мире из-за коронавируса
В мире за прошедшую неделю на 11% выросло число летальных исходов, связанных с коронавирусом. Количество новых случаев инфицирования растет шестую неделю подряд, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.
По данным организации, за последнюю неделю зарегистрировано более 4 млн новых случаев заражения и более 71 тыс. новых смертей.
В Юго-Восточной Азии за неделю рост смертности составил 46%, в Северной и Южной Америке — 15%, в Восточном Средиземноморье — 7%, в Европе — 2%.
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