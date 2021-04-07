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ВОЗ сообщила о росте смертности в мире из-за коронавируса

В мире за прошедшую неделю на 11% выросло число летальных исходов, связанных с коронавирусом. Количество новых случаев инфицирования растет шестую неделю подряд, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

По данным организации, за последнюю неделю зарегистрировано более 4 млн новых случаев заражения и более 71 тыс. новых смертей.

В Юго-Восточной Азии за неделю рост смертности составил 46%, в Северной и Южной Америке — 15%, в Восточном Средиземноморье — 7%, в Европе — 2%.

7 апреля, 2021 | Tags: , , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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