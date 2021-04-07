Forbes: Полицейский в США на самом деле не душил Джорджа Флойда Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» » ВОЗ сообщила о росте смертности в мире из-за коронавируса В мире за прошедшую неделю на 11% выросло число летальных исходов, связанных с коронавирусом. Количество новых случаев инфицирования растет шестую неделю подряд, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене. По данным организации, за последнюю неделю зарегистрировано более 4 млн новых случаев заражения и более 71 тыс. новых смертей. В Юго-Восточной Азии за неделю рост смертности составил 46%, в Северной и Южной Америке — 15%, в Восточном Средиземноморье — 7%, в Европе — 2%.