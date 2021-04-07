ВОЗ не поддерживает идею введения «вакцинных паспортов»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает идею введения так называемых «вакцинных паспортов», сертификатов, подтверждающих факт вакцинации их владельцев от COVID-19.

Представитель ВОЗ мотивировал это тем, что нет полной ясности относительно того, могут ли вакцинированные люди быть переносчиками коронавируса, а также беспокойством по поводу дискриминации тех, кто по не зависящим от них причинам не смог вакцинироваться

Сторонники введения подобных «паспортов» считают, что такая мера поможет быстрее восстановить экономическую активность, дав людям, привитым от COVID, возможность беспрепятственного передвижения внутри стран и за их пределами. В связи с ростом пассажиропотока некоторые американские авиакомпании могут ввести запрет на полеты не прошедших вакцинацию пассажиров. Штат Нью-Йорк начал эксперимент по введению дигитальных «вакцинных паспортов».

Вместе с тем, по словам советника президента Байдена по вопросам медицины Энтони Фаучи, американское правительство не намерено инициировать подобную программу. Он не исключает, что такие шаги могут быть предприняты на негосударственном уровне. На днях губернатор штата Флорида Рон Десантис издал указ о запрете использования любого рода «вакцинных паспортов» в его штате.