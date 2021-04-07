В Голливуде планируют снять фильм о братьях Кличко

О Виталие и Владимире Кличко планируют снять фильм. Режиссером ленты будет Сильвестр Сталлоне, который является другом украинцев. Экранизировать историю Кличко он планирует осенью 2021 года.

По предварительным данным, Сильвестр Сталлоне выступит не только режиссером, но и сценаристом ленты «Братья-легенды». Старт съемок фильма о Виталие и Владимире Кличко планировался на осень 2020 года, однако из-за пандемии дату пришлось передвинуть на 2 года. Будет ли лента документальной или художественной – пока не разглашают. Держат в секрете и сюжет фильма.

Планируется, что релиз «Братья-легенды» состоится в апреле 2022 года. Из-за ситуации с пандемией премьерную дату могут изменить.

Что известно о дружбе Кличко с Сильвестром Сталлоне

Сильвестр Сталлоне поддерживает дружеские отношения с Владимиром и Виталием Кличко. Так, в 2012 году они втроем спродюсировали мюзикл «Рокки». Тогда Виталий и Владимир совместно разработали боксерские элементы шоу.

Кроме этого, голливудский актер никогда не скрывал, что является сторонником этих знаменитых украинцев. В том же 2012 году Сталлоне поддержал Владимира Кличко на бое в Гамбурге, а в 2009-м болел за украинца во время боя с американцем Крисом Арреолой в Лос-Анджелесе.

Владимир Кличко в кино

Это не первая лента, которую посвятят спортивной карьере украинских екс-боксеров Владимира и Виталия Кличко. В 2011 году на экраны вышел документальный фильм «Кличко» режиссера Себастиана Денхардта. Фильм показывали в кинотеатрах Германии, Австрии, США, Польши, Эстонии и Украины.

Кроме этого, Владимир Кличко имеет немалый опыт съемок в голливудских фильмах. Боксер получал приглашения от знаменитых режиссеров и имел эффектные камео в популярных фильмах:

«11 друзей Оушена»

«Красавчик»

«Красавчик 2»

«Кровью и потом: анаболики»

«Преданность»

«Преодолеть себя» и др.