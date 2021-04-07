Украину пригласили на семь учений НАТО

Украину пригласили на семь учений НАТО.

– по проверке связи и информационных систем сил и подразделений, которые участвуют в миссиях НАТО;

– командно-управленческие учения НАТО;

– крупнейшие учения командных структур НАТО;

– командно-штабные учения НАТО стратегического, оперативного и тактического уровней,

Среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Прямая речь Тарана: «Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимости с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса.

Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке «коллективной обороны», которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран — членов рассматривается как нападение на всех».