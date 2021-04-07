Украину пригласили на семь учений НАТО.
– по проверке связи и информационных систем сил и подразделений, которые участвуют в миссиях НАТО;
– командно-управленческие учения НАТО;
– крупнейшие учения командных структур НАТО;
– командно-штабные учения НАТО стратегического, оперативного и тактического уровней,
Среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.
Прямая речь Тарана: «Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимости с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса.
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