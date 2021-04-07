«  
  »

Українка вперше пройшла відбір на курс бійців спецпризначення

Уперше за п’ять років жінка-військовослужбовець змогла подолати виснажливий двотижневий відбір кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це пише у фейсбуці Навчально-тренувальний центр.

Зазначається, що зЗ 2016 року були спроби кандидаток із середовища спеціального призначення і великої армії пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України.

Незалежно від статі, щоб досягти цієї мети, курсант повинен знайти в собі сили і з’єднати цілком дух, інтелект і фізичну вправність.

7 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  