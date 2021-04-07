Украину пригласили на семь учений НАТО Анджелина Джоли в первом трейлере громкого фильма «Те, кто желает мне смерти» » Українка вперше пройшла відбір на курс бійців спецпризначення Уперше за п’ять років жінка-військовослужбовець змогла подолати виснажливий двотижневий відбір кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це пише у фейсбуці Навчально-тренувальний центр. Зазначається, що зЗ 2016 року були спроби кандидаток із середовища спеціального призначення і великої армії пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України. Незалежно від статі, щоб досягти цієї мети, курсант повинен знайти в собі сили і з’єднати цілком дух, інтелект і фізичну вправність.