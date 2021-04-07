Україна не закупить жодної вакцини Pfizer – глава Медзакупівель розкрив подробиці “угоди” МОЗ

Угода з компанією Pfizer про постачання вакцин від коронавірусу є рамковою, яка не зобов’язує до купівлі або продажу.

Про це написав гендиректор держпідприємства “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов у Facebook .

“Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за “рамковий договір”? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це – попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов’язання MoU/Term Sheet – це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити”, – пояснив Жумаділов.

Також він назвав можливу вартість 10 мільйонів доз вакцин Pfizer – понад 5 млрд гривень ($18 за одиницю).

Ще однією ознакою того, що уклали лише попередній документ, є те, що немає конкретики щодо термінів поставок.

“У будь-якому випадку мати хоч і попередні, але домовленості краще, ніж не мати жодних”, – додав Жумаділов.