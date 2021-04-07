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Ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье

Британские и американские ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье. Исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry.

Отмечается, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. В исследовании участвовали 236 тысячи пациентов. Специалисты проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя полгода после того, как у них впервые было выявлено заражение.

Выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями. Наиболее распространенными нервными или психическими расстройствами оказались тревожное расстройство (у 17 процентов переболевших) и аффективное расстройство (14 процентов). Ученые отметили, что для 13 процентов пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.

7 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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