Террористы «Хизбалла» намерены открыть официальное представительство в Москве

Россия и ливанская «Хизбалла» начали консультации об открытии в Москве официального представительства этой группировки. Как сообщает иранский телеканал PressTV, они были начаты после визита в российскую столицу делегации «Хизбаллы».

Канал подчеркивает, что инициатором визита стала российская сторона, добавляя, что, по мнению экспертов, поездка в Москву свидетельствует, что группировка стала восприниматься российским руководством как отдельная политическая сила, с которой стоит контактировать напрямую.

Трехдневный визит в Россию делегации, возглавляемой председателем парламентской фракции движения Мухаммадом Раадом, состоялся в середине марта. Представители «Хизбаллы» встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Обсуждались как региональная ситуация, так и внутриполитическое положение в Ливане. Лавров призвал к скорейшему формированию правительства, а представители «Хизбаллы» заявили, что это должно быть сделано с учетом воли всего ливанского народа. «Наши отношения совершили огромный скачок вперед», — сказал тогда Раад.

Государственный департамент США выступил с осуждением Лаврова. «Мы призываем все страны мира отвергнуть ложное деление на политическое и военное крыло и признать всю группировку террористической организацией. США признали ее в качестве таковой, внеся в список иностранных террористических группировок», — сообщила пресс-служба госдепа.