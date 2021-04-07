США не исключают бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

США и их союзники рассматривают возможность совместного бойкота XXIV зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в феврале 2022 года. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Это (совместный бойкот — прим. „Росбалта“) — то, что мы, безусловно, хотим обсудить (со своими партнерами — прим. „Росбалта“)», — сказал Прайс журналистам, отвечая на вопрос о планах администрации Байдена в преддверии Олимпийских игр в столице Китая. Слова представителя Госдепа приводит телеканал CNBC.

«Скоординированный подход (в этом вопросе — прим. „Росбалта“ будет не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров», — добавил он.

Прайс отметил, что США еще не приняли окончательного решения по данному вопросу, и подчеркнул, что Белый дом обеспокоен нарушениями прав человека в Китае.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.