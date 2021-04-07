Россия не собирается возвращать посла в США

Российский посол в США Анатолий Антонов не вернется в Вашингтон в ближайшее время, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны США. Мы ожидаем, что там всё же смогут продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта.

Посла вызвали для консультаций после нашумевшего интервью Джо Байдена, в котором американский президент заявил, что российские власти должны «заплатить цену» за попытки вмешательства в выборы.

Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».