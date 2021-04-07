«  
  »

Прокатная судьба «Дюны» еще не решена

Прокатная судьба "Дюны" еще не решена

Прокатная судьба фантастического фильма «Дюна» пока не решена окончательно. По сведениям издания Deadline, переговоры между студиями Legendary и Warner Bros. продолжаются, несмотря на то, что стриминг HBO Max уже активно рекламирует его как свой перспективный релиз.

Отмечается, что успешный старт другого совместного проекта — «Годзилла против Конга», обеспечил дополнительные аргументы для исключительно театрального старта, на который в принципе рассчитывает Legendary, и который в меньшей степени интересует Warner Bros.

Напомним, что ранее режиссер «Дюны» Дени Вильнев осудил одностороннее решение Warner. выпустить картину одновременно в кинотеатрах и в стриминге. » Здесь нет абсолютно никакой любви ни к кино, ни к зрителю. Речь идет о выживании телекоммуникационного мамонта, у которого в настоящее время астрономический долг в размере более 150 миллиардов долларов», — заявлял он в открытом письме.

По словам Вильнева, «он твердо верит в будущее кинематографа на большом экране, что бы ни говорил сейчас любой дилетант с Уолл-Стрит». Театральный прокат также поддержал и исполнитель главной роли Тимоти Чаламет. Релиз «Дюны» запланирован на октябрь 2021 года.

7 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  