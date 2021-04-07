Первый внеземной дрон пережил ночь и прислал цветную фотографию с Марса

Марсианский вертолет «Индженьюити» успешно пережил свою первую ночь на поверхности планеты и прислал первую цветную фотографию. Это говорит о том, что системы дрона работают штатно, а сам он будет способен совершить первый полет вечером 11 апреля, сообщается на сайте NASA.

Задача первого внеземного дрона «Индженьюити», доставленного на Марс ровером «Персеверанс», заключается в проверке возможности полета беспилотных аппаратов в условиях разреженной атмосферы и их использования для разведки местности и изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины. Сам вертолет состоит из кубического корпуса, где размещаются системы управления дроном, терморегуляции и передачи данных, аккумуляторы и камера, двух соосных контрвращающихся винтов, антенны и солнечных панелей.

JPL-Caltech / NASA

4 апреля 2021 года марсоход оставил полностью развернутый вертолет на аэродроме, который представляет собой ровную площадку 10×10 метров, и отъехал от него. С момента отделения от ровера вертолет перешел на автономную работу и первая ночь на Марсе для дрона представляла серьезное испытание для всех систем, так как падение температуры окружающей среды до -90 градусов по Цельсию могло привести к повреждениям компонентов электроники и аккумуляторов. Однако новые данные, переданные дроном на Землю, подтвердили, что «Индженьюити» пережил ночь и все системы работают штатно. Заодно ученые показали первую цветную фотографию, которую вертолет сделал после отделения от ровера. На ней виден рыхлый грунт и пара колес марсохода.

7 апреля инженеры разблокируют лопасти вертолета, а затем в течение нескольких дней будут проводить проверки как системы управления лопастями, так и системы ориентации и бортового компьютера, а также оценят реальную мощность солнечных панелей. Если все проверки пройдут успешно, то первая попытка подъема на три метра вверх состоится не ранее вечера 11 апреля, а ее результаты прибудут на Землю только на следующий день. Всего же дрон проработает на Марсе 30 солов (марсианских суток).