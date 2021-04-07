Николь Кидман в роскошном образе устроила фотосессию

Николь Кидман опубликовала в Instagram серию снимков и видео, на котором она продемонстрировала свой шикарный аутфит для премии SAG Awards, состоявшейся в формате онлайн.

Отсутствие реальной церемонии и красной дорожки не стало помехой для Николь надеть лучший свой наряд и устроить фотосессию на заднем дворе своего дома.

Кидман выбрала для себя роскошное полупрозрачное платье макси из коллекции Giorgio Armani Privé весна-лето 2021, расшитое цветами из бисера. Наряд идеально сидел на стройной фигуре звезды.

Свой лук Николь дополнила прической с красивым плетением, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

«Фотосессия на заднем дворе для #SAGAwards сегодня вечером. Спасибо всем моим коллегам-актерам за это столь ценное признание и спасибо @GiorgioArmani за платье. Всем любви», — написала актриса в посте.