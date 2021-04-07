Медики впервые зафиксировали возникновение тройного пениса у человека

Врачи впервые задокументировали у человека случай трифаллии — возникновение тройного пениса. Родители трехмесячного мальчика обратились в клинику из-за отека яичек у ребенка, а врачи заметили аномалию. Хирурги выполнили операцию по удалению рудиментарных органов. Об этом случае медики рассказали в журнале International Journal of Surgery Case Reports.

Возникновение лишних пенисов — редкая врожденная аномалия, которая впервые была описана в 1609 году, и с тех пор в медицинской литературе задокументировано около 100 случаев дифаллии. С подобными аномалиями рождается только один ребенок на 5-6 миллионов. У пациентов может быть раздвоена головка пениса, возникнуть лишний рудиментарный пенис или развиться два функциональных органа. У некоторых пациентов это может быть не единственной врожденной аномалией.

Такое отклонение у плода развивается между третьей и шестой неделей или на пятнадцатой неделе беременности. Считается, что возникновению аномалии способствуют инфекционные заболевания матери или прием некоторых лекарственных средств.

Дифаллию определяют по наличию двух пещеристых тел (в случае отсутствия пещеристого тела у рудиментарного пениса ставится диагноз псевдодифаллия). У некоторых пациентов в обоих пенисах есть полностью функциональная уретра, у некоторых она может отсутствовать вовсе.

В ходе лечения аномалии могут возникнуть медицинские сложности, а также этические вопросы. Обычно требуется участие команды многопрофильных специалистов и длительное наблюдение. Для лечения дифаллии не существует принятой единой стратегии, и специалистам приходится учитывать сопутствующие аномалии у пациентов. Хирургическое вмешательство проводят с целью сохранения у пациентов нормального функционирования мочевыводящих путей и эректильной функции.

Доктора из Университета Духока впервые описали случай трифаллии у человека. Родители трехмесячного ребенка обратились за медицинской помощью из-за водянки оболочек яичка — нередкого явления у новорожденных. Врачи отметили, что у ребенка в промежности было два отростка, один длиной в два сантиметра с сформированной головкой был прикреплен к корню пениса, а второй (раздвоенный) длиной в один сантиметр находился ниже мошонки. Мать не принимала никаких лекарств во время беременности, и у родственников ребенка также не было замечено никаких генетических отклонений. Ультразвуковое исследование показало, что у пациента не было никаких других аномалий органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря.

Врачи провели операцию, в ходе которой устранили причину гидроцеле (водянки) и удалили раздвоенный пенис. Он был прикреплен к нормальному органу, и в нем было два пещеристых тела, но не сформировались уретры.

После операции у пациента не возникло осложнений, и его выписали. В течение года после операции у ребенка не выявили никаких нежелательных явлений. Родителям порекомендовали обратиться к специалисту для наблюдения во время пубертата ребенка и перед его вступлением в брак.

В этом случае, несмотря на его уникальность, медики опирались на уже описанные истории лечения дифалии. Авторы работы отмечают, что поскольку кариотип пациентов в таких случаях, как правило, в норме (46ХY), сложно объяснить причину возникновения аномалии.