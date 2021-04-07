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Марго Робби проговорилась о режиссерской версии «Однажды в Голливуде»

Марго Робби проговорилась о режиссерской версии "Однажды в Голливуде"

В интервью Variety актриса рассказала, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором она снималась, имеет 20-часовую режиссерскую версию.

Изначально на волне недавно вышедшей «Лиги справедливости Зака Снайдера» речь зашла о существовании режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, где Робби сыграла Харли Квинн. Однако актриса заметила, что, скорее всего, зрители так называемый «Эйркат» никогда не увидят.

Затем Робби плавно перешла к фильму «Однажды в Голливуде» и заявила, что существует 20-часовой монтаж картины, и там очень много крутых сцен, которые по очевидным причинам не вместились в прокатный вариант. Правда, эту режиссерскую версию, по словам актрисы, зрители тоже никогда не увидят.

Хотя почему нет? Вдруг Тарантино договорится с каким-нибудь стримингом и выпустит мини-сериал.

7 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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