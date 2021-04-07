Литва запропонує НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати повноцінним членом Альянсу.

Про це заявив на пресконференції міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляють ЗМІ.

“Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, що НАТО міг би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства Україні, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав”, – сказав Ландсберґіс.

Також за його словами, такий крок став би “сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО”.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України до НАТО, які пов’язані з національною системою переходу на євроатлантичні стандарти.