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Компания Facebook рассказала подробности об утечке данных более 533 млрд пользователей

Компания Facebook рассказала подробности об утечке данных более 533 млрд пользователей

Как заявили в Facebook, причиной утечки стал не хакерский взлом систем, а извлечение данных с платформы из-за уязвимости системы. Отмечается, что эта уязвимость была устранена два года назад, так что данные были похищены не позднее этого времени.

Напомним, 3 апреля стало известно, что на хакерском форуме появились личные данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран, в том числе данные около 10 млн пользователей из России. Роскомнадзор направил запрос руководству компании с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке данных российских пользователей.

7 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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