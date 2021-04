Ким Кардашьян официально стала миллиардером

Журнал Forbes впервые включил в список миллиардеров мира 40-летнюю телезвезду Ким Кардашьян.

Еще в октябре состояние Ким оценивалось в 780 миллионов долларов, но уже сейчас оно составляет миллиард. Большую часть такого заработка Кардашьян принесли два ее успешных бизнеса — косметическая марка KKW Beauty и бренд нижнего белья и одежды для дома Skims.

Марку KKW Beauty звезда запустила в 2017 году после того, как увидела, насколько успешной оказалась косметическая компания ее младшей сестры Кайли Дженнер Kylie Cosmetics.

В прошлом году Ким продала за 200 миллионов долларов 20% KKW Beauty компании Coty, которая оценила компанию Кардашьян в один миллиард долларов.

Бренд Skims она основала в 2019 году и «выстрелила» с ним во время пандемии, расширив ассортимент и начав выпускать удобную одежду для дома, что пришлось очень кстати во время изоляции. Ким владеет контрольным пакетом акций компании, которая не раскрывает свои доходы.

Конечно, не стоит забывать и о рекламных контрактах Ким, а также о ее доходах от соцсетей (в одном только Instagram у нее более 213 миллионов подписчиков). Кроме того, звезда снимается в популярном семейном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, интерес к которому особенно вырос на фоне развода звезды с мужем Канье Уэстом.

В список миллиардеров Forbes попадала и младшая сестра Ким — 23-летняя Кайли Дженнер. Однако выяснилось, что ее статус оказался фейковым. Подсчитав, что состояние Дженнер на самом деле составляет чуть меньше 900 миллионов долларов, Forbes в мае прошлого года почетного титула ее лишил. До той поры она носила звание самого молодого миллиардера в возрасте до 21 года.