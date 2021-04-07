Инфляция в России становится тотальной

Инфляция в России по итогам марта вышла на новый рекорд с конца 2016 года, отчитался во вторник Росстат.Индекс потребительских цен вырос на 5,8% год к году (после 5,7% в феврале) и более чем вдвое превысил показатель на аналогичный месяц 2020-го (2,5%).

Впервые за год официальная статистика зафиксировала замедление роста цен на продовольственном рынке, который стал «эпицентром» инфляционного взрыва, обесценивающего сбережения и зарплаты потребителей.

Обновив 5-летний рекорд в феврале, по итогам по итогам марта продуктовая инфляция замедлилась с 7,67% до 7,58%.

Впрочем, из всех категорий товаров подешевели, согласно Росстату, только овощи — на 1,69%.

Мясо кур стало дороже на на 7,2%, баранина -на 5%, говядина — на 2,3%. Стоимость куриных яйца подскочила на 5,3%, причем в 6 субъектах рост цен был двузначным (10-14%).

Тем не менее, в отличие от предыдущих месяцев вклад продовольственной инфляции в общий рост цен начал снижаться, а главным драйвером стали непродовольственные товары и услуги, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Индекс потребительских цен на этих рынках по итогам марта прибавил 5,9% и 3,2% соответственно.

Несмотря на стабилизирующие механизмы, запущенные правительством, рекордно с апреля 2019 года подорожал безнзин: по итогам марта годовой рост цен ускорился с 4,1% до 5,2%.

Также подорожали стройматериалы и электроника. «Отчасти это следствие перегрева на внутреннем рынке, но продолжают влиять и курсовой фактор, и глобальные проблемы с логистикой из-за пандемии», — пишут аналитики Промсвязьбанка.

На рынке услуг инфляция прибавил 0,3 процентного пункта и стал максимальной с конца 2019 года.

Месяц к месяцу инфляция начала замедляться в марте составила 0,66% против февральских 0,78%.