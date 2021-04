ИИ создал «новую» песню Nirvana

Компания Over the Bridge из Торонто разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который «написал» новую песню в стиле группы Nirvana спустя 27 лет после смерти Курта Кобейна. Созданный алгоритмом трек получил название Drowned in the Sun.



песня на ютуб

Для создания трека использовалась нейросеть Magenta, разработанная компанией Google. На её основе разработчики создали алгоритм, который проанализировал 30 песен группы Nirvana, тщательно изучая особенности стиля игры музыкантов, гармонии, используемые гитарные рифы, тексты и др. На основе собранных таким образом данных алгоритм создал абсолютно новую песню.

Стоит отметить, что вокальную партию в новой песне исполнил человек, а именно участник трибьют-группы, исполняющей песни Nirvana, Эрик Хоган (Eric Hogan). Записать полноценную песню без участия человека нельзя, поскольку в настоящее время не существует алгоритма, который мог бы создать полноценную вокальную партию, соответствующую стилю определённого исполнителя.

