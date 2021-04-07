Глава военной разведки Швеции: Россия стягивает войска и оружие в Калининград

Россия активно стягивает боевые подразделения и оружие в Калининград. Об этом заявил исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон, пишет Svenska Dagbladet, выдержки из текста приводит «ИноСМИ».

Москва называет это ответом на агрессивное поведение НАТО, но в Швеции считают укрепление российских боевых позиций под Калининградом угрозой — теперь еще больше российских оружейных систем способны поразить цели в этой скандинавской стране, отмечает Ульссон.

Он подчеркивает, что Швеция в НАТО не входит, поэтому никаких гарантий безопасности у нее нет. «Единственная надежда — что на помощь придут США, чему россияне хотят помешать. Для них все большее военное значение приобретает Калининград», — уверен Ульссон.

Он подчеркивает, что соседние со Швецией регионы стали менее безопасными. По информации разведки, в последние годы военная активность россиян стала максимальной со времен холодной войны.

По словам эксперта по России из Института оборонных исследований Фредрика Вестерлунда, которого тоже цитирует СМИ, у Калининграда большое военно-стратегическое значение. Этот город — элемент передового оборонного щита России, протянувшегося от Кольского полуострова через Калининград и молдавское Приднестровье до Крыма на берегу Черного моря. Но в случае обострения ситуации этот небольшой кусок земли на берегу Балтийского моря будет сложно оборонять длительное время, и «из Литвы и Польши его можно простреливать артиллерией насквозь», отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что из-за того, что в Калининграде становится все больше оружия и войск, Швеция и ее вооруженные силы чувствуют рост военного давления и угрозу со стороны России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «Россия дестабилизирует соседей, в том числе Украину, Грузию, Молдавию, поддерживает подавление оппозиции в Белоруссии и пытается повлиять на развитие Западных Балкан».