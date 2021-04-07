Forbes: Полицейский в США на самом деле не душил Джорджа Флойда

В суде по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда представили видео, которое по-новому раскрывает обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Forbes, видеозапись была сделана нагрудной камерой одного из полицейских, которые задерживали Флойда. На кадрах видно, что его коллега Дерек Човин упирался коленом не в шею Флойда, как считалось, а в спину.

Однако официальной причиной смерти Флойда по-прежнему названа гипоксия. Предположительно, удушение произошло из-за того, что Флойд употреблял наркотики, следы которых позднее нашли в его крови.

Напомним, летом 2020 года Флойд был арестован с применением силы и скончался в больнице, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки.