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Forbes: Полицейский в США на самом деле не душил Джорджа Флойда

В суде по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда представили видео, которое по-новому раскрывает обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Forbes, видеозапись была сделана нагрудной камерой одного из полицейских, которые задерживали Флойда. На кадрах видно, что его коллега Дерек Човин упирался коленом не в шею Флойда, как считалось, а в спину.

Однако официальной причиной смерти Флойда по-прежнему названа гипоксия. Предположительно, удушение произошло из-за того, что Флойд употреблял наркотики, следы которых позднее нашли в его крови.

Напомним, летом 2020 года Флойд был арестован с применением силы и скончался в больнице, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки.

7 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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