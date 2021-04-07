Эксперты — Россия пока не готова на полномасштабную агрессию против Украины

Россия пока не готова наступать в Украине, поскольку переброшенных подразделений для этого явно недостаточно. Так считает ряд экспертов,опрошенных «Голосом Америки».

Россия перебрасывает войска из различных военных округов на границу с Украиной и в оккупированный Крым. По мнению эксперта вашингтонского аналитического центра CNA Майкла Кофмана (Michael Kofman), верить заявлениям российских военных о том, что цель передвижения – учения – сложно.

«Насколько я вижу, Россия перебрасывает войска из разных военных округов. В основном – из Южного. Переброшено некоторое количество (частей) 58-й армии и ВДВ на Крым. И, кстати, они там уже несколько недель собирают войска. Непонятно, чем они будут заниматься. Во-вторых, передвигаются войска 150-й дивизии – это часть 8-й армии –которые находится прямо напротив Украины, чуть восточнее. И еще там есть передвижения (войск) Западного военного округа. Мы видели на выходных, что какое-то отделение 76-го ВДВ из Пскова тоже идет на Крым, и часть бригады 74-й бригады передвигается аж из Центрального военного округа. Это не выглядит как обычная тренировка. Генерал-полковник Дворников вывесил где-то 31 марта объявление, что они будут устраивать какие-то упражнения, будут участвовать 15 тысяч войск, и так далее. Это уже было, во-первых, слишком поздно, а во-вторых, оно (заявление – Г.А.) не покрывает все передвижения, которые мы можем видеть. И понятно, что очень трудно поверить в такое объяснение, которое они сейчас выдают», – говорит Майкл Кофман.

Майкл Кофман отмечает: Россия создала на границе с Украиной достаточный военный потенциал, чтобы проводить наступательные операции в любое время. Он считает, что своими действиями Москва пока лишь оказывает непрямое давление на Киев, однако не исключает и того, что Россия может готовиться к вторжению.

«С моей точки зрения, это все-таки демонстрация давления на Украину со стороны Кремля. Но я это оцениваю как приблизительно 70%. С другой стороны, есть 30% шанса, сейчас он потихоньку увеличивается, что у России все-таки есть другие намерения… Я думаю, что все станет намного яснее на следующей неделе. Возможно – через неделю-две. Эта обстановка меняется каждые пару дней. Трудно предвидеть, чем это все закончится».

По словам Кофмана, маловероятно, что Россия будет стремиться захватить Мариуполь, чтобы пробить сухопутный коридор в Крым. Это связано с тем, что коридор не решает никаких задач, а удерживать его будет непросто.

«Этот коридор вообще никому не нужен. Это 300 километров, которые необходимо защищать. Это длиннее, чем вся линия соприкосновения на Донбассе. Есть два ключевых вопроса: первый – почти ежегодная тревога, что российские войска будут строить наступление, чтобы захватить водопроводной канал из Днепра в Крым, который заблокирован Украиной. Это означает захват Херсонской области. Второй (вопрос) – что будет какое-то наступление на Донбассе. Те дивизии, которые расположены вокруг Украины, уже создают для России достаточный военный потенциал, чтобы проводить наступательные операции вообще в любое время», – поясняет эксперт.

Кофман убежден: российских войск в Крыму недостаточно для проведения наступательной операции.

«Для того, чтобы захватить эту территорию [Херсонскую область], необходимо накопить более серьезное количество войск – примерно 20 тысяч человек – боевых и оперативных отделений. Расчет – примерно 50% боевых и 50% поддержки. Т.е. речь идет примерно о 40 тысяч человек. В Крыму же находятся подразделения ВМФ РФ и береговая оборона», – говорит аналитик. – В Крыму в 22-м армейском корпусе есть только войска береговой обороны, и флоту принадлежит одна бригада морской пехоты. Т.е. в Крым надо сначала перебросить отделения сухопутных войск и ВДВ численностью 15-20 тысяч солдат, и приблизительно такое же количество для поддержки».

Аналитик подчеркивает: необходимо также следить за переброской российской артиллерии, поскольку без нее российские военные не проводят наступательных операций.