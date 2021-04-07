Экс-премьер Финляндии: Россия слаба, поэтому и агрессивна

Агрессией Россия компенсирует свою слабость. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Финляндии, экс-министр иностранных дел и финансов, а также депутат финского и Европейского парламентов Александр Стубб, его цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки приводит «ИноСМИ».

Стубб считает, что российская экономика в застое, она несовременна. «Она продолжает зависеть от экспорта энергоносителей. Россия знает, что в экономической области не может тягаться с ЕС», — отмечает финский политик, добавляя, что Европа относится к ведущей тройке мировой экономической лиги, ее экономика современна, динамична и многогранна, в отличие от российской.

«Россия жаждет уважения, она продолжает считать себя жертвой больших перемен после холодной войны. Она чувствует себя слабой и поэтому ведет себя так агрессивно и конфронтационно», — полагает Стубб. По его словам, если бы Россия была сильной, она прикрутила бы регулятор громкости. «То, что мы сейчас слышим, — это шум, издаваемый слабой державой», — добавил политик.

Он уверен, что в демократических ценностях Россия видит для себя экзистенциальную угрозу, «поэтому и не дает странам, которые считает частью своей сферы влияния, перейти к демократии».