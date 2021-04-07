Деми Мур появилась на обложке итальянского Vogue

58-летняя Деми Мур появилась на обложке апрельского номера итальянского Vogue. Приглашенным редактором номера стал дизайнер Ким Джонс, не так давно возглавивший женское направление Fendi, поэтому неудивительно, что своей героиней он выбрал именно Деми. Актриса стала главной звездой его дебютного показа, состоявшегося в январе в рамках Недели высокой моды в Париже.

Деми Мур

На обложке Мур позирует в том же наряде, который тогда представила и на подиуме. Ее появление тогда вызвало ажиотаж в сети — пользователи активно обсуждали изменения во внешности актрисы. Тогда линия скул многим показалась неестественной, и они решили, что Деми снова прибегла к услугам пластического хирурга.

Темой того показа стало также творчество писательницы Вирджинии Вульф, и эту концепцию Джонс воплотил и на обложке. На фото Деми позирует с редким изданием из личной коллекции Джонса — романом «Орландо», которое писательница когда-то подарила своей возлюбленной Вите Сэквилл-Уэст.

Мне нравится быть в этом волшебном приключении и путешествии с тобой, Ким. В восторге от того, куда это нас приведет, и от того, как раскроется следующая глава,

— написала Деми у себя в инстаграме, прокомментировав обложку и намекнув на то, что сотрудничество с дизайнером продолжится.

Деми Мур с дочерью Румер

На днях Деми была замечена в Западном Голливуде, когда она направлялась на занятия пилатесом вместе с 32-летней дочерью Румер. Они посещают частные уроки в премиум-клубе Forma Pilates, в котором также занимаются Кайя Гербер, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

В прошлом месяце актриса трогательно поздравила бывшего мужа, 66-летнего Брюса Уиллиса, с днем рождения, поделившись забавной семейной фотографией.

С днем рождения! Ты — единственный в своем роде! Так благодарна за наших трех девочек,

— написала она.

Напомним, что кроме Румер у Деми и Брюса есть еще две общие дочери: 27-летняя Таллула и 29-летняя Скаут.

Деми Мур с Брюсом Уиллисом и дочерьми