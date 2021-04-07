Завищувала вартість робіт та не сплачувала податки: компанію-учасницю “Великого будівництва” викрили у шахрайстві Россия не собирается возвращать посла в США » Байден повинен посилити українську бойову авіацію – Atlantic Council Оновлення української тактичної авіації американськими літаками це стратегічна можливість для адміністрації Байдена створити серйозні проблеми для Росії та потужний пропагандистський крок. Таку думку у колонці для Atlantic Council просуває старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стефан Бланк. Він пропонує розглянути можливість надати Україні близько 100 літаків F-15, 6-8 розвідників E-2C-2000 Hawkeyes та 8-12 заправників KC-135R. Також, на його думку, пакет допомоги повинен включати термінали для передачі-прийому даних Link-16, розумні боєприпаси, крилаті ракети, розвідувальне обладнання та засоби цілевказання. Така допомога, на думку Бланка, дасть чіткий сигнал Москві і зупинить будь які спроби майбутнього вторгнення. Існує багато варіантів реалізації такого сценарію. Один з них – поставки з баз зберігання літаків F-15C\D, E-2C-2000 та KC-135R з можливою їх подальшою модернізацією.