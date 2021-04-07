Анджелина Джоли в первом трейлере громкого фильма «Те, кто желает мне смерти»

Вчера публике показали первые эксклюзивные кадры из нового триллера «Те, кто желает мне смерти» с участием 45-летней Анджелины Джоли, ну а сегодня зрителей решили побаловать целым трейлером. Видео было опубликовано несколько часов назад на канале HBO Max.

По сюжету главная героиня Ханна, работающая в спасательном отряде, тяжело переживает, что из-за собственной ошибки не смогла спасти трех человек из лесного пожара. Судьба сводит ее с 12-летним мальчиком, который стал свидетелем жуткого убийства и теперь скрывается. Двум героям придется бороться не только со своими личными травмами — ситуацию осложняет вновь разбушевавшаяся стихия.

Анджелина Джоли в фильме «Те, кто желает мне смерти»

Партнером Джоли стал юный актер Финн Литтл. Фильм снят по роману Майкла Кориты, а режиссером стал Тейлор Шеридан. В главных ролях также заняты Николас Холт, Эйден Гиллен, Медина Сенгор, Тайлер Перри, Джейк Вебер и Джон Бернтал.

Анджелина Джоли в фильме «Те, кто желает мне смерти»

Николас Холт в фильме «Те, кто желает мне смерти»

Финн Литтл в фильме «Те, кто желает мне смерти»

Кадр из фильма «Те, кто желает мне смерти»

На канале HBO Max фильм будет доступен 14 мая, лента также выйдет в широкий прокат.