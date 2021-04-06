Звезда «Бриллиантовой Руки» получила деменцию и склероз

В последнее время Светлана Светличная ведет себя крайне странно, и никто не может понять, что с ней происходит. Выяснилось, что у заслуженной артистки развилась старческая деменция. Об этом рассказала ее подруга Елена Перелыгина.

По словам Елены, у Светланы появились проблемы с памятью. Она периодически даже не узнает близких людей. «Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила», – заявила Елена.

Напомним, не так давно Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц. У нее было подозрение на инсульт, хотя началось все с жалоб на головные боли. Вероятнее всего, это последствия полученной травмы, которая случилась в июле прошлого года. Тогда во время интервью Светличной на голову упало оборудование с софитом.

Стоит отметить, что Светличная стала популярна благодаря своей роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». Кроме того, артистка снималась в «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многих других культовых картинах.