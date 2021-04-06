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Зеленский призвал НАТО усилить присутствие из-за «дестабилизирующих» перемещений российских войск близ Украины

Британия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом на фоне передислокаций сил Минобороны РФ британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил президенту Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора вечером 5 апреля.

«Поговорил с Зеленским по поводу наших опасений, связанных с дестабилизирующей военной активностью России у границ Украины», — сказано в сообщении политика в Twitter.

Зеленский, как в свою очередь сообщила президентская пресс-служба, призвал Джонсона усилить санкционное давление на Москву. Он также попросил Великобританию вместе с другими странами НАТО «усилить свое присутствие в регионе».

«Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, членам НАТО и всей Европе», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также повторил, что Украина стремится в НАТО. По его словам, «получение плана действий по членству в альянсе способствовало бы укреплению обороноспособности Украины».

6 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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