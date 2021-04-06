Зеленский: Единственный способ завершить конфликт в Донбассе — вступление Украины в НАТО

Также вызывают озабоченность новые нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил глава альянса в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг отметил в своем Twitter, что НАТО по-прежнему «твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

В свою очередь, Зеленский назвал «единственный способ завершить конфликт на востоке страны», говорится на сайте главы государства. Таким способом он считает вступление Украины в НАТО, которое стало бы «реальным сигналом для России».

Ранее, 2 апреля, украинский лидер провел свои первые переговоры с президентом США Джо Байденом. Новый глава Белого дома пообещал коллеге оказать поддержку в «сохранении суверенитета Украины».