«Годзилла против Конга» стартовал на HBO Max в два раза лучше «Лиги справедливости» Ариана Гранде и Джастин Бибер выкупают крупную компанию » Япония продлила санкции против Северной Кореи Власти Японии продлили на два года санкции в отношении КНДР. Как сообщает Kyodo News, поводом для ограничительных мер названы нерешенные вопросы ракетно-ядерной программы Пхеньяна и похищения японских граждан. Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи. Он также отметил, что в санкциях против КНДР сейчас «полно лазеек», и призвал поддерживать экономическое давление на Пхеньян до полного завершения денулеаризации Корейского полуострова.