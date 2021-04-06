«  
  »

Япония продлила санкции против Северной Кореи

Власти Японии продлили на два года санкции в отношении КНДР.

Как сообщает Kyodo News, поводом для ограничительных мер названы нерешенные вопросы ракетно-ядерной программы Пхеньяна и похищения японских граждан.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи. Он также отметил, что в санкциях против КНДР сейчас «полно лазеек», и призвал поддерживать экономическое давление на Пхеньян до полного завершения денулеаризации Корейского полуострова.

6 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  