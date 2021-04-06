В Турции адмиралов арестовали за призывы сохранить конвенцию о статусе Босфора и Дарданелл

Ряд турецких отставных флотских военачальников столкнулись с преследованием из-за своей позиции относительно Конвенции Монтре. Адмиралы подписали открытое письмо, в котором заявили о несогласии с планами властей по выходу из соглашения.

В результате, как пишет NewsRu Israel, десять бывших адмиралов были арестованы, а четверых обязали явиться на допрос. Всех их заподозрили в попытке госпереворота.

Конвенция Монтре регулирует статус черноморских проливов — Босфора и Дарданелл.

В число взятых под стражу попал и создатель доктрины «Голубой родины» Джем Гюрдениз. Подготовленный им документ гласит, что Турция считает своими территориальными водами Восточное Средиземноморье. Эта стратегия вовлекла Турцию в конфликт с союзницей по НАТО Грецией по поводу месторождений энергоносителей, а также развела по разные стороны с другой союзницей по альянсу Францией из-за вопроса о патрулировании у берегов Ливии.

Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на петицию Гюрдениза и других отставников. По словам лидера государства, военные не имеют права вмешиваться в политику. Он также подтвердил приверженность Турции конвенции Монтре.