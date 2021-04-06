В Таиланде начнут следить за туристами

Власти Таиланда начнут следить за перемещениями и контактами иностранных туристов с помощью специального приложения. Об этом пишет издание The Star.

Уточняется, что перед поездкой в Таиланд путешественники должны будут зарегистрироваться в приложении Thailand Plus, которое отслеживает геолокацию с помощью технологий GPS и Bluetooth. Также при посещении торговых центров и магазинов отдыхающим необходимо отсканировать QR-код.

Программу смогут установить на телефон пользователи IOS и Android, предварительно загрузив туда подтверждение въезда. Как заявляют власти королевства, такая мера безопасности позволит предупредить возможные контакты туриста с зараженными COVID-19 и предотвратить вспышку коронавирусной инфекции.

«Несмотря на опасения по поводу конфиденциальности, разработчики приложения заявляют, что ваше местоположение является конфиденциальным и может быть доступно только Департаменту контроля заболеваний и Министерству здравоохранения», — отметили тайские СМИ.