В Суэцком канале снова застряло судно

Движение судов в Суэцком канале во вторник замедлилось из-за проблем у одного из нефтяных танкеров, сообщает Reuters со ссылкой на данные порталов MarineTraffic и TankerTrackers.

Источник сообщил, что у танкера Rumford возникла проблема с двигателем и ему отправили на помощь буксиры. Представители администрации Суэцкого канала заявили, что проблема длилась всего около 10 минут и «была устранена».

Ранее сообщалось, что управление Суэцкого канала собирается обдумать вопрос о расширении русла, чтобы ситуация с застрявшим судном больше не повторилась.