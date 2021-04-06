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В Суэцком канале снова застряло судно

© Стоп-кадр видео

Движение судов в Суэцком канале во вторник замедлилось из-за проблем у одного из нефтяных танкеров, сообщает Reuters со ссылкой на данные порталов MarineTraffic и TankerTrackers.

Источник сообщил, что у танкера Rumford возникла проблема с двигателем и ему отправили на помощь буксиры. Представители администрации Суэцкого канала заявили, что проблема длилась всего около 10 минут и «была устранена».

Ранее сообщалось, что управление Суэцкого канала собирается обдумать вопрос о расширении русла, чтобы ситуация с застрявшим судном больше не повторилась.

6 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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