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Умер актер, игравший Анатолия Дятлова в «Чернобыле»

Ему было 54 года.

Как сообщил изданию The Guardian агент британского актёра, тот скончался 5 апреля у себя дома в окружении семьи. Причиной смерти оказалась опухоль мозга, которую Риттер пытался лечить уже какое-то время.

Пил Риттер известен по большей части второстепенными ролями в кино и на телевидении, включая фильмы «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Квант милосердия», а также сериал «Чернобыль», где исполнил роль Анатолия Дятлова. У себя на родине он знаменит главной ролью в ситкоме «Ужин в пятницу вечером», который выходил с 2011 по 2020 год.

Кроме того, Риттер много играл в театре и в 2009-м номинировался на премию «Тони» за главную роль в спектакле «Нормандские завоевания».

6 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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