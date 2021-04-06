В Европе подтвердили связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов Шэрон Стоун украсила модный глянец энергичным образом » Умер актер, игравший Анатолия Дятлова в «Чернобыле» Ему было 54 года. Как сообщил изданию The Guardian агент британского актёра, тот скончался 5 апреля у себя дома в окружении семьи. Причиной смерти оказалась опухоль мозга, которую Риттер пытался лечить уже какое-то время. Пил Риттер известен по большей части второстепенными ролями в кино и на телевидении, включая фильмы «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Квант милосердия», а также сериал «Чернобыль», где исполнил роль Анатолия Дятлова. У себя на родине он знаменит главной ролью в ситкоме «Ужин в пятницу вечером», который выходил с 2011 по 2020 год. Кроме того, Риттер много играл в театре и в 2009-м номинировался на премию «Тони» за главную роль в спектакле «Нормандские завоевания».